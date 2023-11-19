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В РФС рассказали о целях Лиги Легенд на 2024 год

В РФС рассказали о целях Лиги Легенд на 2024 год
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Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин рассказал о целях Лиги Легенд на 2024 год.

«Какие стоят цели на 2024 год? Обсуждаем планы и различные варианты на 2024 год с партнёрами. Отдаём себе отчёт, что не стоит проводить, например, 10 таких матчей в год. Это негативно скажется на интересе. Тут важно не пересолить.

Я вообще считаю, что команды легенд можно и нужно создать в Самаре, Ростове, Казани, Волгограде, Краснодаре, Владикавказе и других регионах. У клубов из этих городов есть славные страницы в истории футбола, они сами могут проводить подобные матчи или фестивали болельщиков. Мы же могли бы сконцентрироваться на масштабных международных ретроматчах сборных. Возможно, именно в таком формате и будем работать в следующем году.

То есть после отказа «Реала» решили не отбрасывать идею проводить международные ретроматчи? РФС не направлял обращение в «Реал». Но из опыта общения с футболистами вижу, что интерес из-за границы присутствует. Мы же общались и общаемся с теми же Фернандешом, Красичем, Рахимичем, Ярошиком, Родолфо, Чорлукой, Домингесом, Эменике, Данни, Йиранеком, Дуду, Карвальо, Робсоном и многими другими», — приводит слова Терёшина Metaratings.

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