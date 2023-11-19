В РФС рассказали, как проходит процесс подбора игроков на ретроматчи

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин рассказал, как проходит процесс подбора игроков на ретроматчи.

«Как проходит процесс подбора игроков на ретроматчи? Мы составляем расширенные списки, в том числе и с комитетом ветеранов РФС. Например, общаемся с Александром Мирзояном, Никитой Симоняном и другими заслуженными ветеранами. После этого идём в клубы. Например, ЦСКА активно вовлекался в обзвон своих легионеров. «Зенит» несколько иностранных футболистов привозил за счёт клуба.

Как проходят переговоры с игроками? Сначала созваниваемся, затем изучаем цены на логистику. Дальше уже включается операционная процедура, возможные варианты по прилёту согласуются с игроком. Такая история была по Дуду и Карвальо, но я сам сказал, что с экономической точки зрения их приезд, к сожалению, был бы абсолютно не оправдан.

Гости выставляют какие-то дополнительные требования? Нет, как я уже говорил, по опыту всех матчей для парней – это памятный контекст. И ни о каких дополнительных райдерах от игроков я лично ни разу не слышал», — приводит слова Терёшина Metaratings.