Жирков ответил на вопрос о возможном проведении матча легенд за пределами России

Бывший футболист ЦСКА Юрий Жирков подвёл итоги золотого ретроматча с «Локомотивом». Напомним, железнодорожники одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу Дмитрия Лоськова.

«С кем больше всего успели пообщаться? Давно не виделись с Красичем. Приятно было видеть всех. Плохо, что некоторые игроки не смогли приехать, надеюсь, в ближайшее время подобные матчи ещё будут, обязательно соберёмся большой компанией.

Не появилось ли желание собраться вне поля, где-нибудь в ресторане? У него самолёт, не получается. Красич не приглашал вас к себе в Сербию? Не знаю, время ещё будет. Увидимся!

Хотелось бы провести матч легенд за пределами России? Почему бы и нет? Если организуют — обязательно приму участие», — приводит слова Жиркова Metaratings.

Напомним, сегодня, 19 ноября, в золотом ретроматче встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. На 56-й минуте Дмитрий Лоськов ударил издали, Руслан Нигматуллин достал мяч, но он всё равно закатился в ворота. Гол Лоськова принёс победу «Локомотиву» со счётом 1:0.