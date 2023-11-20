Ромелу Лукаку установил рекорд в отборочном цикле чемпионата Европы

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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку установил новый рекорд результативности в одной отборочной кампании чемпионата Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Лукаку забил 14 голов в матче отборочной стадии Евро-2024 и превзошёл рекорд, ранее установленный Дэвидом Хили и Робертом Левандовски в отборе на Евро-2008 и Евро-2016 соответственно.

Напомним, в матче десятого тура отборочного этапа Евро-2024 сборная Бельгии разгромила национальную команду Азербайджана со счётом 5:0. В этой встрече Лукаку оформил покер.

Сборная Бельгии финишировала на первом месте в группе, записав в свой актив 20 очков. На втором месте в группе финишировала национальная команда Австрии, которая набрала 19 очков. Обе сборные гарантировали себе место на Евро-2024.

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