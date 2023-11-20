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Квальярелла рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

Квальярелла рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры
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Бывший нападающий «Ювентуса» и «Сампдории» Фабио Квальярелла рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры.

«Всё, я больше не буду играть, осознал, что нет сил и желания. Сейчас у меня есть свободное время для того, чтобы заняться бизнесом, — приводит слова Квальяреллы ITASportPress.

Последним клубом 40-летнего футболиста стала «Сампдория», выступающая в Серии B.

За всю свою карьеру Квальярелла принял участие в 556 матчах Серии А, в которых он отметился 182 голами и 53 результативными передачами. Больше всего игр он провёл в «Сампдории» (293), в составе которой забил 106 мячей и сделал 27 голевых передач.

В составе «Ювентуса» Квальярелла трижды становился чемпионом Италии и дважды — обладателем Суперкубка Италии.

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