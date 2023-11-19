«Нахожусь в ужасной форме». 40-летний Квальярелла объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий «Ювентуса» и «Сампдории» Фабио Квальярелла объявил о завершении карьеры.

«Да, я завершаю карьеру вынужденно. Может быть, мне бы и удалось найти клуб, но я нахожусь в неприемлемом физическом состоянии, чтобы выходить на поле.

У меня всегда будут мечты. Одна из них – остаться в мире футбола и понять, какая роль в нём мне наиболее близка. Но у меня впереди очень много времени, чтобы понять, какой путь мне подходит», — приводит слова Квальяреллы Sky Sport Italia.

Последним клубом 40-летнего футболиста стала «Сампдория», выступающая в Серии B.

За всю свою карьеру Квальярелла принял участие в 556 матчах Серии А, в которых он отметился 182 голами и 53 результативными передачами. Больше всего игр он провёл в «Сампдории» (293), в составе которой забил 106 мячей и сделал 27 голевых передач.

В составе «Ювентуса» Квальярелла трижды становился чемпионом Италии и дважды — обладателем Суперкубка Италии.