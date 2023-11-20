Джейдон Санчо получил щедрое предложение от клуба из Саудовской Аравии

Клуб из саудовской Про-лиги сделал щедрое предложение вингеру «Манчестер Юнайтед» Джейдону Санчо, сообщает журналист Николо Скира.

Однако пока неизвестно, что это за клуб, и какое решение принял игрок. Как и раньше, Санчо не входит в планы Эрика тен Хага и готов покинуть «МЮ» уже в январе будущего года.

В борьбе за 23-летнего англичанина также участвуют «Боруссия» Дортмунд и «Ювентус». Оба клуба рассматривают возможность аренды с выплатой большей части зарплаты (300 тысяч фунтов в неделю).

Санчо выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. Санчо забил всего девять голов и отдал шесть результативных передач в английской Премьер-лиге в течение двух первых сезонов после перехода в «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне англичанин сыграл всего 76 минут, трижды выходя на замену. Джейдон достаточно давно не появляется на поле из-за конфликта с Эриком тен Хагом.