Микель Артета заинтересован в подписании Рубина Невеша из «Аль-Хиляля»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подталкивает руководство клуба к подписанию полузащитника «Аль-Хиляля» Рубена Невеша, сообщает Sport.

По информации источника, ожидается, что красно-белые усилят состав полузащитников в январское трансферное окно после травмы Томаса Парти, который выбыл как минимум до начала следующего года после перенесенной операции.

Также сообщается, что в услугах Невеша заинтересован «Ньюкасл».

Невеш перешёл в «Аль-Хиляль» из «Вулверхэмптона» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 55 млн. Контракт 26-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает Невеша в € 40 млн.

В нынешнем сезоне Невеш сыграл 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.