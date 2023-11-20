Ребров: у Украины есть хорошие шансы в матче с Италией. Поддержка стадиона мотивирует

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил шансы своей команды в матче отбора Евро-2024 с Италией.

«Я не так давно работаю со сборной Украины. Я вижу атмосферу в команде. Мне нравится атмосфера в команде, вне зависимости от того, как играют ребята за свои клубы. Это совсем другие задачи, совсем другая ответственность перед нашей страной, перед нашими людьми.

Украинцы хорошо выступили в европейских клубах? Я не могу говорить, как после этого атмосфера изменилась. Я уверен, что эти голы, эти хорошие игры, например, «Шахтёра», когда они обыграли «Барселону», добавят уверенности игрокам перед матчем с Италией.

Думаю, у нас очень хорошие шансы. Эта игра будет отличаться от той, что была на «Сан-Сиро», потому что весь стадион будет поддерживать нас. Я помню, как мы играли в Бремене, – у нас там была большая поддержка украинцев. Думаю, здесь будет такая же атмосфера.

Поддержка стадиона станет большой мотивацией для игроков. Я считаю, что у нас хорошие шансы. Я всегда говорю игрокам: «Не нужно бояться проиграть, нужно бояться не сделать всё возможное для победы». Мы должны показать всё, на что способны», — приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Матч Украина — Италия начнётся сегодня в 22:45 мск.