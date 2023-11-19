Украина — Италия. Спаллетти оставит Реброва без Евро-2024

У украинцев нет никаких шансов в матче с такими итальянцами.

20 ноября состоится матч 10-го тура квалификации ЧЕ-2024 Украина — Италия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех украинцев оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Украина — Италия 20 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Украина — Италия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура квалификации ЧЕ-2024 Украина — Италия (20.11.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место играм 10-го тура квалификации на чемпионат Европы в Германии. 20 ноября на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене померяются силами сборные Украины и Италии. От результата встречи будет зависеть, кто из них выйдет в финальный раунд турнира.

Украинцы располагаются на третьем месте в турнирной таблице. У них столько же очков, сколько у Италии, но хуже дополнительные показатели. В семи матчах квалификации жёлто-синие обыграли только явных аутсайдеров — Северную Македонию (3:2 и 2:0) и Мальту (1:0 и 3:1).

Также Украина сыграла вничью с Англией (1:1). Уступила она сначала англичанам (0:2), а затем как раз Италии (1:2). «Лазурная команда» обыграла жёлто-синих на классе. Она с большим перевесом выиграла по всем статистическим параметрам. Уже после 30-й минуты матча итальянцы вели со счётом 2:0.

Впрочем, то было в Милане. Настрой у них на эту встречу наверняка будет ещё более серьёзный. Лидер сборной Александр Зинченко сказал, что предстоящий матч станет игрой жизни для Украины.

Индивидуальный прогресс проглядывается в игре многих футболистов жёлто-синих. Особенно здорово прибавили выступающие за «Жирону» Артём Довбик и Виктор Цыганков. Первый в 11 матчах в Примере записал на свой счёт семь голов и отдал четыре результативные передачи, а второй забил два мяча и отдал столько же голевых пасов.

Хватит ли этого для того, чтобы обыграть сборную Италии? Назначение Лучано Спаллетти на должность главного тренера сильно изменило «лазурную команду» в положительную сторону. В последних четырёх матчах квалификации на Евро-2024 она уступила только Англии (1:3).

Помимо Украины, подопечные Спаллетти победили Мальту (4:0) и Северную Македонию (5:2). Особое внимание стоит уделить работе наставника над менталитетом игроков. Они обрели уверенность в собственных силах и стали держать высокий темп на протяжении практически всех 90 минут.

Немалую важность для итальянцев имела игра последнего тура квалификации Евро-2024 с Северной Македонией, которая зарекомендовала себя как одного из самых неудобных для них соперников. «Красные львы» сенсационно обыграли «лазурную команду» в полуфинале отборочного турнира на ЧМ-2022.

Спаллетти говорил, что у его национальной команды имеется страх перед матчами с Украиной и македонцами. Поначалу игра с «красными львами» складывалась для итальянцев просто замечательно. К перерыву они вели с разгромным счётом — 3:0.

Однако сразу после перерыва «лазурная команда» пропустила после розыгрыша углового. На 74-й минуте Северная Македония благодаря удачному рикошету сократила отставание до одного мяча. Но в этот момент в лучшем виде проявилась работа Спаллетти. Сборная Италии показала характер и уверенно довела дело до победы.

Для того чтобы выйти в финальный раунд Евро-2024, «лазурной команде» достаточно не проиграть в грядущем матче. Ставка на её победу и тотал больше 1.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40. История официальных очных встреч всецело на стороне итальянцев. Во всех четырёх последних играх они выиграли и забили не менее двух голов.

Мотивации у подопечных Спаллетти не меньше, чем у жётло-синих. Им необходимо исправиться за второй подряд пропуск чемпионата мира. Уровень первенства и развития футбола у украинцев на порядок ниже, чем у итальянцев.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Украина — Италия 20 ноября 2023 года

История очных встреч, результаты на дистанции и расклад сил в целом предвосхищают победу сборной Италии. Благодаря Спаллетти она близка к возвращению в число лидеров. У «лазурной команды» появились волевые качества, а также стал лучше рисунок футбола. Вероятно, украинцы навяжут им борьбу и, возможно, даже сумеют забить. Однако обыграть таких итальянцев или хотя бы зацепиться за ничью вряд ли получится.

Ставка: победа Италии и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 2.40.