Данил Круговой: замены Малкому у «Зенита» нет

Левый защитник санкт-петербургского «Зенита» Даниил Круговой объяснил, почему команда осенью была не так стабильна, как обычно.

«Сложно сказать. Много матчей провели на выезде. И не всегда мы чувствовали себя там идеально. Вендел чуть позже присоединился. Ушли Далер, Малком. Сложно привыкнуть, когда нет игрока, который может протащить мяч и ударить. Далер делал много черновой работы. Замены Малкому у нас нет, сейчас пробуем разные схемы, чтобы найти нужный баланс», — сказал Круговой в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

После первого круга «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. Следом за ним располагается «Зенит» (30 очков). Московское «Динамо» занимает третью строчку, имея в активе 25 очков.