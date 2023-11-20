Хавбек «Фулхэма» Пальинья — лидер по числу перехватов после 12 матчей в АПЛ

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья является лидером среди всех игроков английской Премьер-лиги по числу выполненных перехватов.

28-летний португалец выполнил 52 перехвата в 12 матчах высшего английского дивизиона в нынешнем сезоне. Это на 13 больше, чем у его ближайшего преследователя в лице Педро Порро из «Тоттенхэма» (39 перехватов). В топ-3 также оказался Винисиус Соуза из «Шеффилд Юнайтед» (38).

«Фулхэм» после 12 туров занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 12 очков. «Дачники» пропустили 20 мячей, забили 10. Пальинья провёл 10 игр в рамках АПЛ и забил два гола. Отметим, что минувшим летом португалец был близок к переходу в «Баварию», но в итоге игрок остался в лондонском клубе.