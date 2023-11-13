Пальинья: интерес со стороны «Баварии» является для меня источником гордости

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья высказался о возможном переходе в «Баварию» в зимнее трансферное окно.

«Я не знаю, что произойдёт в ближайшие несколько месяцев. Все знают, что случилось в конце августа, но в любом случае интерес со стороны «Баварии» является для меня источником гордости.

В моей жизни всё, что происходило со мной, по итогу случалось не просто так. Я продолжаю амбициозно смотреть в будущее», — приводит слова Пальиньи журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в конце минувшего трансферного окна португальский хавбек почти перешёл в стан мюнхенцев, однако боссы немецкой команды не успели оформить трансфер до дедлайна.

В текущем сезоне на счету Пальиньи 12 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Текущее соглашение игрока с английским клубом рассчитано до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.