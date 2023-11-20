Россия — Куба: во сколько начнётся товарищеский матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 20 ноября, состоится товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды сыграют на «Волгоград Арене» в Волгограде. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым (Беларусь). Ассистентами главного арбитра выступят Дмитрий Жук и Олег Маслянко (оба — Беларусь). Время начала матча — 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».

В последних пяти товарищеских матчах Россия одержала одну победу (над Камеруном), три встречи свела вничью (с Кенией, Катаром и Египтом) и потерпела одно поражение (от Египта). Куба летом провела три матча в рамках Золотого кубка КОНКАКАФ. Все три встречи кубинцы проиграли — 0:1 Гватемале, 1:4 Гваделупе и 2:4 Канаде.

Напомним, с конца февраля сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.