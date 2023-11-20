Хохлов: те, кто говорит, что матч сборной с Кубой не нужен, не разбираются в футболе

Экс-тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов высказался в преддверии матча между сборными России и Кубы.

«У меня нет никаких ожиданий от матча сборной России с Кубой. Просто хочется посмотреть, как играет наша сборная. Сегодня много разговоров и критики национальной команды. Много специалистов говорят: зачем нужна сборная, эти игры? Сборная нужна и должна жить! Если в данной ситуации игра с Кубой, значит, играем с Кубой. Никаких других вариантов больше нет! Для меня однозначно такие матчи лучше, чем не играть совсем. Те, кто говорит обратное, просто не разбираются в футболе.

Что касается самого матча с Кубой, то не хочу давать какие-то прогнозы и каркать. Хочется, чтобы и победа была, и сама игра сборной не расстроила. Когда наша команда классно играет, это всегда приятно», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.