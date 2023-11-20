Тренер сборной Португалии: в 2024 году мы ожидаем очень целеустремлённую команду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался об идеальном прохождении группового этапа отбора к Евро-2024.

«Качество каждого отдельного игрока очень важно для победы в игре, но для достижения исторической квалификации, как это было в данном случае, необходима самоотдача и очень сильная раздевалка. Для тренерского штаба это самый приятный аспект.

В следующем году мы ожидаем очень целеустремлённую команду, которая хочет стать ещё лучше. У игроков невероятно высокие стандарты, и конкуренция за места очень высока. На больших турнирах всё может сводиться к мелким деталям против лучших игроков мира, и иногда мы не можем контролировать результаты. Что мы можем контролировать, так это выступления, и то, что мы видели в последних десяти матчах, это то, что выступления были на самом высоком уровне», — приводит слова Мартинеса УЕФА.

Португалия находится на первой позиции турнирной таблицы группы F, набрав 30 очков из 30 возможных в 10 проведённых матчах. Португальцы ранее досрочно вышли в финальный этап Евро-2024.