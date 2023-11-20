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Хохлов: у меня уже есть планы на тренерское будущее, но рассказывать пока не хочу

Хохлов: у меня уже есть планы на тренерское будущее, но рассказывать пока не хочу
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Бывший наставник «Сочи» Дмитрий Хохлов заявил, что у него есть планы на будущее касаемо тренерской работы. По словам специалиста, он ведёт общение с несколькими клубами.

«Моё будущее после «Сочи»? У меня уже есть планы на тренерское будущее, но пока не хочу об этом рассказывать. Уже есть общение с некоторыми клубами. Дальше будет видно», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Текущий сезон Хохлов начинал в качестве наставника «Сочи», откуда был уволен 17 сентября. Под его руководством южане провели 11 матчей, одержав три победы и проиграв восемь раз.

С января по апрель 2023 года Хохлов был ассистентом Курбана Бердыева в «Сочи», а после его отставки стал главным тренером команды. До этого Хохлов находился без работы с ноября 2021 года, когда его уволили из «Ротора».

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