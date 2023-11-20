Сутормин: надеюсь, до конца года «Зенит» обгонит «Краснодар»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин надеется, что сине-бело-голубые сумеют опередить «Краснодар» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги к концу 2023 года.

«Через неделю стартует второй круг чемпионата России? В какой‑то степени это формальность, потому что, по сути, просто продолжается осенняя часть чемпионата. Осталось три игры, надо сделать максимум, чтобы победить во всех. Да, мы не смогли в очной встрече обыграть «Краснодар» и обойти его в турнирной таблице, но я надеюсь, что к концу этого этапа мы всё же окажемся первыми», — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».

После 15 туров турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий «Зенит» на два очка. В очном противостоянии команды победителя не выявили — 1:1.