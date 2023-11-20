Тренер «Ариса» Шпилевский: пока Кокорин не показал свой максимум, не проявил себя на 100%

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о состоянии здоровья форварда Александра Кокорина, а также высказался о возможностях игрока.

«Саша чувствует себя уже лучше. Вернулся к командным тренировкам. Два дня назад мы начали тренироваться после небольших выходных. Пока у него всё, слава богу, хорошо. Самое главное, чтобы у него ничего не болело. Если так будет и дальше, то он вернётся к своему уровню, который показывал в прошлом сезоне.

У «Фиорентины» ноль голов в еврокубках, а у Александра — один, итальянцы кусают локти? Мы знаем, на что Саша способен. Пока он не показал свой максимум, не проявил себя на 100 процентов. Поэтому трудно сказать. Если он будет играть так, как тренируется, то мы увидим того самого Сашу.

Возможно, уже в ближайшем матче после перерыва? Мы к этому и готовимся. Потому что в последнем матче мы достаточно неожиданно проиграли аутсайдеру. Сейчас у нас впереди игра с АПОЭЛом, лидером чемпионата. Надо хорошо подготовиться к этой игре», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».