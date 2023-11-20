Маринато Гильерме: карьеру завершу в 41 год

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру футболиста.

«Как я могу говорить про сборную России, если я в «Локомотиве» не играю? Но карьеру в национальной команде я не завершил. Планирую играть ещё несколько лет. Карьеру футболиста завершу в 41 год», — приводит слова Гильерме «РБ Спорт».

Гильерме 37 лет, за «Локомотив» бразилец с российским паспортом выступает с 2007 года. Вместе с железнодорожниками Маринато стал чемпионом России и четырёхкратным обладателем Кубка страны. В нынешнем сезоне после 15 туров команда Михаила Галактионова располагается на седьмом месте турнирной таблицы, набрав 24 очка. В следующем матче внутреннего первенства железнодорожники сыграют с «Крыльями Советов».