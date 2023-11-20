Евгений Ловчев отреагировал на обращение Березуцкого к спортсменам из России

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев перед сегодняшним матчем сборной России с Кубой прокомментировал слова экс-защитника ЦСКА Василия Березуцкого, адресованные российским спортсменам. Напомним, матч России с Кубой состоится сегодня, начало игры — в 19:30 мск.

«Последняя игра России с Кенией была безобразна. Это ведь ещё и отношение к стране. Всё это происходит на фоне интервью экс-капитана сборной Березуцкого, который призвал убегать из нашего футбола и из страны. Я воспитан на другом — на другом отношении к своей стране. Дебютировал в Лейпциге в матче сборной — где на трибунах были наши солдаты из Западной группы войск. И после гимна — крик с трибун: «Алабушево, дави!» Алабушево — это моя деревня, где вырос, где мама получила участок. Я не мог сыграть плохо, мурашки по коже», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, Василий Березуцкий выступал за ЦСКА на протяжении 17 лет. За это время он выиграл 14 трофеев: Кубок УЕФА, шесть чемпионатов и семь Кубков России. Кроме того, в период с 2020-го по 2021-й, а также в 2022 году Березуцкий также являлся и тренером армейцев.

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