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«Надо 100% уезжать сейчас». В. Березуцкий обратился к спортсменам из России

«Надо 100% уезжать сейчас». В. Березуцкий обратился к спортсменам из России
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Бывший защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий обратился к российским спортсменам, в частности к футболистам, рассказав, что им нужно делать, чтобы выступать на высоком уровне.

«Надо футболистам говорить правду. Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Если просто зарабатывать деньги и играть, тогда можно оставаться. Это касается не только российских футболистов. Это касается вообще всех российских спортсменов, которые, если могут где-то выступать, должны выступать. И неважно, за какую страну, неважно, под каким флагом и как», — сказал Березуцкий в выпуске YouTube-канала Nobel.

Напомним, Василий Березуцкий выступал за ЦСКА на протяжении 17 лет. За это время он выиграл 14 трофеев: Кубок УЕФА, шесть чемпионатов и семь Кубков России. Василий Березуцкий также являлся и тренером армейцев в период с 2020-го по 2021-й, а также в 2022 году.

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