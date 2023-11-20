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Вингер ПСВ Лосано может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Вингер ПСВ Лосано может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси»
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Руководство «Лос-Анджелес Гэлакси» приняло решение усилиться вингером ПСВ и сборной Мексики Ирвином Лосано. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Лосано и его представители уже вели переговоры с клубом МЛС в летнее трансферное окно, однако тогда переход сорвался. Отмечается, что зимой «Гэлакси» будет предпринимать новые попытки для подписания 28-летнего игрока.

Лосано перешёл в ПСВ из «Наполи» за € 15 млн в минувшее трансферное окно. В текущем сезоне мексиканец провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе полузащитника «РБ Лейпциг» Эмиля Форсберга в ещё один американский клуб.

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