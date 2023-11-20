Россия — Куба: Миранчук сделал счёт разгромным

Сегодня, 20 ноября, проходит товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играют на «Волгоград Арене» в Волгограде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым (Беларусь). Ассистентами главного арбитра выступают Дмитрий Жук и Олег Маслянко (оба — Беларусь). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 22-й минуте Иван Обляков покатил в штрафную налево на Александра Головина, который сделал обратную передачу, с которой армеец в касание отправил мяч в сетку.

На 30-й минуте Головин с левого фланга покатил в центр на Облякова, полузащитник ЦСКА в касание вернул мяч 17-му номеру россиян, который с правой ноги точно пробил в нижний угол.

На 34-й минуте Головин запрессинговал вратаря Кубы, который по итогу ошибся в передаче. Фёдор Чалов подхватил мяч и покатил на Антона Миранчука, который спокойно пробил в правый нижний угол.

В последних пяти товарищеских матчах Россия одержала одну победу (над Камеруном), три встречи свела вничью (с Кенией, Катаром и Египтом) и потерпела одно поражение (от Египта). Куба летом провела три матча в рамках Золотого кубка КОНКАКАФ. Все три встречи кубинцы проиграли — 0:1 Гватемале, 1:4 Гваделупе и 2:4 Канаде.

Напомним, с конца февраля сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.