Камоцци: Абаскаль даже не в пятёрке лучших тренеров первого круга РПЛ, «Спартак» вне топ-5

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал лучшего тренера первого круга Российской Премьер-Лиги, а также высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«Лучший тренер первого круга РПЛ — Владимир Ивич. «Краснодар» показывает очень хорошую игру, они могут навязать серьёзную конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Абаскаль? На мой взгляд, он даже не в пятёрке лучших тренеров первого круга. «Спартак» вне топ-5 РПЛ — это плохой результат», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).