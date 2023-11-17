Божович: если бы Абаскаль был русским, его бы давно уже уволили

Черногорский специалист Миодраг Божович высказался о работе главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Как всегда, в начале сезона все говорят, что «Спартак» будет биться за чемпионство, потом что-то идёт не так. В этом сезоне они также не будут бороться за чемпионство. Я читал, что у игроков есть проблемы с тренером, но Абаскаль должен решить это. Соболев — очень качественный игрок, один из лучших атакующих футболистов в «Спартаке».

С ним просто надо поговорить, но Абаскаль, может, этого не понимает. Возможно, он не очень профессиональный и думает, что игрок должен соблюдать его требования. Нужно через разговор наладить отношения. Если бы Абаскаль был русским, его бы давно уже уволили», — приводит слова Божовича Metaratings.