Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Северная Македония. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Божович: если бы Абаскаль был русским, его бы давно уже уволили

Божович: если бы Абаскаль был русским, его бы давно уже уволили
Комментарии

Черногорский специалист Миодраг Божович высказался о работе главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Как всегда, в начале сезона все говорят, что «Спартак» будет биться за чемпионство, потом что-то идёт не так. В этом сезоне они также не будут бороться за чемпионство. Я читал, что у игроков есть проблемы с тренером, но Абаскаль должен решить это. Соболев — очень качественный игрок, один из лучших атакующих футболистов в «Спартаке».

С ним просто надо поговорить, но Абаскаль, может, этого не понимает. Возможно, он не очень профессиональный и думает, что игрок должен соблюдать его требования. Нужно через разговор наладить отношения. Если бы Абаскаль был русским, его бы давно уже уволили», — приводит слова Божовича Metaratings.

Материалы по теме
Зиньковский высказался о конфликте Абаскаля и Соболева в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android