Созин: нельзя сборной России играть с такой командой, как Куба. Это невозможно смотреть

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин заявил, что сборной России нельзя играть с такой командой, как Куба.

«К матчу России и Кубы есть три вопроса: Кто это сделал? Зачем это сделали? Люди, которые пришли это смотреть, это обманутые люди?

Неужели вот таким ужасным способом хотели показать, что сборная России жива? Если мы будем так относиться к сборной и нашим болельщикам, к состоянию нашего футбола, то мы просто предатели. Так делать нельзя. Нельзя сборной играть с такой командой, как Куба. Это преступление против футбола, невозможно смотреть», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сейчас проходит товарищеский матч между сборными России и Кубы, где счёт на данный момент 3:0 в пользу россиян.