Созин: нельзя сборной России играть с такой командой, как Куба. Это невозможно смотреть
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Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин заявил, что сборной России нельзя играть с такой командой, как Куба.
«К матчу России и Кубы есть три вопроса: Кто это сделал? Зачем это сделали? Люди, которые пришли это смотреть, это обманутые люди?
Неужели вот таким ужасным способом хотели показать, что сборная России жива? Если мы будем так относиться к сборной и нашим болельщикам, к состоянию нашего футбола, то мы просто предатели. Так делать нельзя. Нельзя сборной играть с такой командой, как Куба. Это преступление против футбола, невозможно смотреть», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Сейчас проходит товарищеский матч между сборными России и Кубы, где счёт на данный момент 3:0 в пользу россиян.
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