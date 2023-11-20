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Россия — Куба. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Созин: нельзя сборной России играть с такой командой, как Куба. Это невозможно смотреть

Созин: нельзя сборной России играть с такой командой, как Куба. Это невозможно смотреть
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Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин заявил, что сборной России нельзя играть с такой командой, как Куба.

«К матчу России и Кубы есть три вопроса: Кто это сделал? Зачем это сделали? Люди, которые пришли это смотреть, это обманутые люди?

Неужели вот таким ужасным способом хотели показать, что сборная России жива? Если мы будем так относиться к сборной и нашим болельщикам, к состоянию нашего футбола, то мы просто предатели. Так делать нельзя. Нельзя сборной играть с такой командой, как Куба. Это преступление против футбола, невозможно смотреть», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сейчас проходит товарищеский матч между сборными России и Кубы, где счёт на данный момент 3:0 в пользу россиян.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
20 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Россия
2-й тайм
4 : 0
Куба
1:0 Обляков – 22'     2:0 Головин – 30'     3:0 Миранчук – 34'     4:0 Сильянов – 55'    
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