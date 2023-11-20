Глебов: болельщики сделали матч с Кубой! Нельзя было выступить по-другому

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов заявил, что болельщики сделали матч с Кубой, поэтому нельзя было выступить по-другому.

«Надо сказать большое спасибо пришедшим людям. Они сегодня сделали этот вечер и игру — всё благодаря им. Сегодня пришло столько людей! Нельзя было по-другому выступить. Куба не удивила — мы примерно понимали, что они будут делать, и готовились к этому», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. Также на 85-й минуте Сергей Пиняев не реализовал 11-метровый, Исмел Моргадо отбил удар россиянина.