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Александр Головин рассказал о взаимопонимании с Чаловым и Обляковым на поле

Александр Головин рассказал о взаимопонимании с Чаловым и Обляковым на поле
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Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал о взаимопонимании на поле с товарищами по команде — нападающим Фёдором Чаловым и хавбеком Иваном Обляковым.

«Мы с Федей хорошо друг друга понимаем. Даже до чемпионата мира мы с ним часто играли, он вызывался в сборную. С Ваней Обляковым не так давно, как с Федей, но всё равно прекрасно друг друга понимаем на поле, поэтому было очень просто», — передает слова Головина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. Александр Головин в этом товарищеском матче отметился одним голом и одной результативной передачей.

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