Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Словения — Казахстан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глебов: сборная России приезжала в Волгоград 20 лет назад. Надо посещать такие города

Глебов: сборная России приезжала в Волгоград 20 лет назад. Надо посещать такие города
Комментарии

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов заявил, что надо посещать такие города, как Волгоград.

«Надо посещать такие города, как Волгоград. Сюда сборная последний раз приезжала лет 20 назад. Людям приятно, и они рады», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. Данил Глебов появился в стартовом составе и был заменён на 60-й минуте игры, результативными действиями футболист не отметился. Также на 85-й минуте Сергей Пиняев не реализовал 11-метровый, Исмел Моргадо отбил удар россиянина.

Материалы по теме
Глебов: болельщики сделали матч с Кубой! Нельзя было выступить по-другому
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android