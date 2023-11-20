Глебов: сборная России приезжала в Волгоград 20 лет назад. Надо посещать такие города

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов заявил, что надо посещать такие города, как Волгоград.

«Надо посещать такие города, как Волгоград. Сюда сборная последний раз приезжала лет 20 назад. Людям приятно, и они рады», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. Данил Глебов появился в стартовом составе и был заменён на 60-й минуте игры, результативными действиями футболист не отметился. Также на 85-й минуте Сергей Пиняев не реализовал 11-метровый, Исмел Моргадо отбил удар россиянина.