Легенда «Ротора» Веретенников высказался об атмосфере на матче сборной России в Волгограде

Бывший нападающий «Ротора» Олег Веретенников высказался об атмосфере на матче сборной России в Волгограде.

«Атмосфера в Волгограде на матче сборной России была самая лучшая. В этом городе любят и понимают футбол, умеют болеть. Поддержка была сумасшедшая, благодаря этому команда добилась хорошего результата.

Последний матч сборной в Волгограде был, насколько я помню, с Албанией. Был на трибунах и старого центрального стадиона. Тогда тоже была невероятная атмосфера. Сейчас шикарный стадион чемпионата мира, огромная аудитория, шикарная поддержка — думаю, всё идеально.

Такие матчи стоит проводить в регионах: Самара, Нижний Новгород, Волгоград, где есть хорошие стадионы. Там и зрители не избалованы таким зрелищем, как игра сборной», — сказал Веретенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в понедельник, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отмечались Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.