Глава РФС Дюков назвал лучший матч сборной России после отстранения

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением, какой матч сборной России после отстранения был лучшим.

«Лучший ли это матч наш после отстранения? Если говорить по качеству игры, мне понравился матч с Камеруном на «ВТБ Арене» в октябре. Если оценивать счёт, то 8:0 выглядит более нарядно», — передает слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сборная России в домашней товарищеской игре одолела Камерун — 1:0.

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отмечались Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.