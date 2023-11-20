Главный тренер Кубы: ответный матч с Россией более чем возможен

Главный тренер сборной Кубы Юниелис Кастильо рассказал что ответный матч со сборной России возможен, несмотря на сегодняшний матч, в котором его команда разгромно уступила России — 0:8.

«Ответный матч с Россией более чем возможен. И хочется провести его на Кубе. Россия — серьёзный соперник. Все получили бы бесценный опыт. В первую очередь наши игроки», — передаёт слова Кастильо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отмечались Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.