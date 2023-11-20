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Дюков ответил на вопрос, следят ли в ФИФА и УЕФА за матчами сборной России

Дюков ответил на вопрос, следят ли в ФИФА и УЕФА за матчами сборной России
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, следят ли в ФИФА и УЕФА за матчами сборной России.

«Следит ли ФИФА и УЕФА за матчами? Да. Для того чтобы сыграть этот матч, мы и наши соперники отправляем запрос в ФИФА», — передает слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отмечались Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

Напомним, с конца февраля сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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