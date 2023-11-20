Даду: хейт Рябчука — неоправдан. С давлением в «Спартаке» не справились даже Эмери и Якин

Бывший нападающий ЦСКА, «Алании» и сборной Молдавии Сергей Даду высказался о молдавских футболистах, выступающих в Российской Премьер-Лиге, в частности о защитнике «Спартака» Олеге Рябчуке.

«Учитывая, что Никита Моцпан здорово выступает за «Факел», а Олег Рябчук неплохо себя проявляет в «Спартаке», можем ли мы в ближайшие годы увидеть больше молдавских футболистов в чемпионате России? Я надеюсь на это. Если вспоминать моё поколение, то у нас гораздо больше было ребят, выступавших за клубы из чемпионата России – я, Рогачев, Иванов, Епуряну, Гацкан и многие другие.

Моцпан – парень молодой, очень целеустремлённый. Надеюсь, он себя покажет в РПЛ. Что касается Рябчука, то ему нужно время. Я его очень хорошо знаю, это очень сильный игрок, сильный защитник, который все 90 минут будет отрабатывать, бегать вперёд, подавать и открываться.

Пошла какая-то волна хейта против него, но я считаю, что она неоправданная. У «Спартака» огромная армия болельщиков, и даже многие тренеры не справлялись с подобным давлением. А ведь клуб тренировали такие специалисты, как Унаи Эмери и Мурат Якин, но где-то не справлялись. Дайте Рябчуку время, он очень спокойный, профессиональный, нигде не нарушает, всю жизнь прожил в Португалии, прошёл систему «Порту», и парень себя ещё покажет.

На фоне таких ребят, как Рябчук и Моцпан, я надеюсь, что российский чемпионат повернётся опять лицом к Молдавии, потому что тут есть цена и качество. Они могут обойтись дешевле, но быть ничем не хуже», — приводит слова Даду Metaratings.