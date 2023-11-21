Дзагоев получил серьёзную травму и готов завершить карьеру, греки убеждают его остаться

Российский полузащитник греческой «Ламии» Алан Дзагоев готов завершить карьеру из-за серьёзной травмы. «Ламия» же пытается убедить 33-летнего футболиста остаться в футболе. Об этом сообщает Gazzetta.gr.

По информации источника, 33-летний бывший игрок сборной России, подписавший контракт с клубом в конце сентября, в последнее время страдал от травмы, и это событие, похоже, привело его к решению «повесить бутсы на гвоздь». Клуб сказал ему, что они готовы подождать его разумное количество времени, чтобы он изменил своё мнение, но он, похоже, не убеждён, и на этом его присутствие в команде, скорее всего, закончится.

На данный момент Дзагоев успел лишь дважды выйти на замену в матчах «Ламии» с «Астерас Триполис» и «ПАС Яннина».

Напомним, прошлым летом Алан Дзагоев покинул казанский «Рубин» и 28 сентября перешёл в греческую «Ламию» в качестве свободного агента, подписав контракт на один год.

До «Ламии» последним клубом Алана был «Рубин». В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги российский футболист провёл 20 матчей в составе казанцев, в которых отметился тремя забитыми мячами. Ранее полузащитник выступал за московский ЦСКА в период с 2008 по 2022 год, где стал трёхкратным чемпионом России.