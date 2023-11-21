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Квалификация Евро-2024: Дания уступила Северной Ирландии, финны обыграли Сан-Марино

Квалификация Евро-2024: Дания уступила Северной Ирландии, финны обыграли Сан-Марино
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Завершились два матча группы H квалификационного раунда Евро-2024. В одном из них встречались сборные Северной Ирландии и Дании. Встреча проходила на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте. Гости потерпели сенсационное поражение — 0:2.

Победу Северной Ирландии принесли точные удары Айзека Прайса и Диона Чарльза. Оба гола были забиты во втором тайме.

Несмотря на сегодняшнюю неудачу, датчане пробились на Евро-2024, выиграв свою группу. Скандинавская команда набрала 22 очка и опередила Словению по дополнительным показателям. Северная Ирландия финишировала на предпоследнем, пятом месте, набрав девять очков.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа H. 10-й тур
20 ноября 2023, понедельник. 22:45 МСК
Северная Ирландия
Окончен
2 : 0
Дания
1:0 Прайс – 60'     2:0 Чарльз – 81'    

В ещё одном матче группы H сборная Финляндии на выезде не без труда переиграла Сан-Марино — 2:1, благодаря дублю полузащитника Пюрю Сойри.

Финны заняли третье место в квартете, набрав 18 очков и опередив Казахстан по дополнительные показателям. Сборная Сан-Марино финишировала на последнем, шестом месте, не сумев разжиться очками в 10 играх отборочного турнира.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа H. 10-й тур
20 ноября 2023, понедельник. 22:45 МСК
Сан-Марино
Окончен
1 : 2
Финляндия
0:1 Сойри – 50'     0:2 Сойри – 58'     1:2 Berardi – 90+7'    
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