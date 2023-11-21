Квалификация Евро-2024: Дания уступила Северной Ирландии, финны обыграли Сан-Марино

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершились два матча группы H квалификационного раунда Евро-2024. В одном из них встречались сборные Северной Ирландии и Дании. Встреча проходила на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте. Гости потерпели сенсационное поражение — 0:2.

Победу Северной Ирландии принесли точные удары Айзека Прайса и Диона Чарльза. Оба гола были забиты во втором тайме.

Несмотря на сегодняшнюю неудачу, датчане пробились на Евро-2024, выиграв свою группу. Скандинавская команда набрала 22 очка и опередила Словению по дополнительным показателям. Северная Ирландия финишировала на предпоследнем, пятом месте, набрав девять очков.

В ещё одном матче группы H сборная Финляндии на выезде не без труда переиграла Сан-Марино — 2:1, благодаря дублю полузащитника Пюрю Сойри.

Финны заняли третье место в квартете, набрав 18 очков и опередив Казахстан по дополнительные показателям. Сборная Сан-Марино финишировала на последнем, шестом месте, не сумев разжиться очками в 10 играх отборочного турнира.