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Сборная Молдавии проиграла Чехии и не смогла выйти на Евро-2024

Сборная Молдавии проиграла Чехии и не смогла выйти на Евро-2024
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В матче 10-го тура группы E отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встречались сборные Чехии и Молдавии. Команды играли на стадионе «Андрув» в Оломоуце, Чехия. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу чехов.

Хозяева поля вышли вперёд уже на 14-й минуте благодаря голу полузащитника Давида Доудеры. На 55-й минуте был удалён хавбек сборной Молдавии Владислав Бабогло. После этого чехи сумели забить ещё дважды — отличились форвард команды Томаш Хоры и полузащитник Томаш Соучек.

Благодаря победе в сегодняшнем матче сборная Чехии добыла путёвку в финальную часть Евро-2024. Молдавия финишировала четвёртой в квартете, не сумев выйти на чемпионат Европы.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа E. 10-й тур
20 ноября 2023, понедельник. 22:45 МСК
Чехия
Окончен
3 : 0
Молдавия
1:0 Доудера – 14'     2:0 Хоры – 72'     3:0 Соучек – 90'    
Удаления: нет / Бабогло – 55'
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