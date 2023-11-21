Сборная Молдавии проиграла Чехии и не смогла выйти на Евро-2024
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В матче 10-го тура группы E отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встречались сборные Чехии и Молдавии. Команды играли на стадионе «Андрув» в Оломоуце, Чехия. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу чехов.
Хозяева поля вышли вперёд уже на 14-й минуте благодаря голу полузащитника Давида Доудеры. На 55-й минуте был удалён хавбек сборной Молдавии Владислав Бабогло. После этого чехи сумели забить ещё дважды — отличились форвард команды Томаш Хоры и полузащитник Томаш Соучек.
Благодаря победе в сегодняшнем матче сборная Чехии добыла путёвку в финальную часть Евро-2024. Молдавия финишировала четвёртой в квартете, не сумев выйти на чемпионат Европы.
ЧЕ-2024 - квалификация . Группа E. 10-й тур
20 ноября 2023, понедельник. 22:45 МСК
Чехия
Окончен
3 : 0
Молдавия
1:0 Доудера – 14' 2:0 Хоры – 72' 3:0 Соучек – 90'
Удаления: нет / Бабогло – 55'
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