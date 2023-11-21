Определились 20 из 24 участников Евро-2024

Стали известны 20 из 24 участников чемпионата Европы по футболу 2024 года.

В финальную стадию турнира вышли Германия, Португалия, Франция, Бельгия, Шотландия, Испания, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Швейцария, Нидерланды, Румыния, Сербия, Италия, Словения, Чехия.

Ещё одна прямая путёвка на турнир будет разыграна в группе D, где на неё претендуют Хорватия и Уэльс.

Оставшиеся три места на Евро-2024 будут распределены через стыковые матчи Лиги наций. С 21 по 26 марта 2024 года пройдут шесть полуфиналов, затем три финала, победители которых дополнят список участников финального турнира из 24 команд.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Игры турнира пройдут в Берлине, Гамбурге, Гельзенкирхене, Дортмунде, Дюссельдорфе, Кёльне, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте и Штутгарте.