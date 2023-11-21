Ярослав Шильгавы объяснил уход из сборной Чехии после выхода команды на Евро-2024

Ярослав Шильгавы объяснил, почему покинул пост главного тренера сборной Чехии после того, как команда вышла в финальную стадию Евро-2024.

«Я хотел бы поблагодарить ребят за то, как они справились с матчем после всех этих событий, и мы добились цели — выйти на чемпионат Европы. Несмотря на то, что мы счастливы, перед матчем мы решили, что не будем продолжать работать в сборной. Я сообщил об этом президенту федерации Петру Фоуске. Давление было уже огромным, иногда я этого даже не понимал. Это также способствовало нашему решению. Дело не только во мне, за мной стоит целая команда. Я убеждён, что мы выполнили свою работу и оставляем после себя хорошие результаты», — приводит слова Шильгавы официальный сайт сборной Чехии.

Напомним, в заключительной стадии отбора Евро-2024 сборная Чехии разгромила Молдавию со счётом 3:0 и заняла второе место в группе.