Глава Итальянской федерации футбола поздравил Спаллетти с выходом на Евро-2024

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина прокомментировал выход подопечных Лучано Спаллетти в финальную часть чемпионата Европы 2024 года.

«Задача выполнена. Мои поздравления Лучано Спаллетти. Мы выполнили данное болельщикам обещание», — приводит слова Гравины pianetamilan.it.

Завершилась встреча 10-го тура группы C отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Украины и Италии. Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Команды не смогли выявить победителя во встрече и сыграли вничью со счётом 0:0, сборная Италии прошла на Евро-2024.

После результата данного матча Италия осталась на второй позиции турнирной таблицы группы C, набрав 14 очков в восьми проведённых матчах. Команда Лучано Спаллетти смогла квалифицироваться на Евро-2024. Украина же располагается на третьей позиции после аналогичного количества встреч, набрав также 14 очков, и, сыграет в стыках Лиги наций за путёвку на Евро-2024.