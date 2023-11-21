Пике – о травме Гави: посоветовал бы ему не торопиться и вернуться, когда он будет здоров

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о травме полузащитника каталонцев Гави.

«Очень не повезло. Теперь он на некоторое время остановится, это очень обидно, и ничего положительного в этом нет. Но ему не стоит торопиться. Я был на его месте и понимаю, что хочется поторопиться. И я уверен, что сейчас он смотрит на календарь и думает о том, как попасть на Игры или на чемпионат Европы. Но я бы посоветовал ему вернуться, когда он будет здоров, потому что у него осталось 15 лет в карьере», — приводит слова Пике AS.

Гави повредил крестообразную связку колена и боковой мениск в матче квалификации чемпионата Европы — 2024 с Грузией (3:1). В ближайшее время 19-летний хавбек перенесёт операцию.

В нынешнем сезоне Гави сыграл 15 матчей, забил 2 гол и отдал 1 голевую передачу.

После 13 матчей «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге с 30 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» (34 очка).