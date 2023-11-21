Экс-форвард «Динамо» Луценко: к Медиалиге не готов. Зачем мне это?

Бывший нападающий «Динамо», «Торпедо» и тульского «Арсенала» Евгений Луценко признался, что не видит себя в составе какой-либо медийной команды.

«Не готов к Медиалиге. Мне недавно попалось короткое видео — Дима Тарасов рубится с Мбаппе из 2DROTS. И этот парень его кроет последними словами. Я так подумал: зачем мне это надо? Меня за 20 лет карьеры никто не оскорбил, а в Медиалиге это сделают в первом же матче. Если в мою сторону что-то скажут, просто не остановлюсь — начнется драка. Для меня такой переход на личности — красный флаг», — приводит слова Луценко Sport24.

Евгений Луценко — воспитанник московского «Торпедо». Также российский нападающий играл за «Ростов», «Мордовию», «Динамо» и тульский «Арсенал».