Черников: очень надеюсь, что сыграю за сборную России на крупном международном турнире

Полузащитник сборной России Александр Черников выразил надежду, что сыграет за национальную команду на крупном международном турнире. Накануне Черников принял участие в товарищеском матче, в котором Россия разгромила Кубу (8:0).

«Верю ли, что я сыграю за сборную на крупном международном турнире? Я очень надеюсь! На всё воля божья. Не знаю, как всё сложится. Но наше дело играть с теми кто есть. Кого выбирают, выполняют работу хорошо. Надо выигрывать и верить в лучшее», — сказал Черников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в понедельник, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отмечались Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.