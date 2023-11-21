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Черников: очень надеюсь, что сыграю за сборную России на крупном международном турнире

Черников: очень надеюсь, что сыграю за сборную России на крупном международном турнире
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Полузащитник сборной России Александр Черников выразил надежду, что сыграет за национальную команду на крупном международном турнире. Накануне Черников принял участие в товарищеском матче, в котором Россия разгромила Кубу (8:0).

«Верю ли, что я сыграю за сборную на крупном международном турнире? Я очень надеюсь! На всё воля божья. Не знаю, как всё сложится. Но наше дело играть с теми кто есть. Кого выбирают, выполняют работу хорошо. Надо выигрывать и верить в лучшее», — сказал Черников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в понедельник, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отмечались Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

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