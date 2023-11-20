А ещё назвал три главных матча команды в 2023 году.

«Не знаю, почему не пою гимн России. Зато пою «Валера». Карпин после Кубы доволен не всем

Сборная России устроила настоящий праздник в Волгограде! Команда Валерия Карпина в товарищеском матче разгромила Кубу – 8:0. А что сказал главный тренер на пресс-конференции по итогам встречи?

Об удовлетворении от игры сборной России

— Доволен не всем. Концовка первого тайма мне не понравилась. Забили третий гол, но концовка не понравилась.

О возможном матче со сборной Медиалиги

— Я мнение не изменил. Кения примерно такого же уровня, как Куба. Было 2:2. Сегодня так, как нужно, сыграли, но сыграли 8:0. Сборную Кубы можно не обыграть. Зависит не только от уровня соперника, но и от уровня сопротивления.

Что сказал Пиняеву по поводу незабитого пенальти

— Пиняеву ничего не сказал. Ну не забил – и не забил.

Россия — Куба — 8:0 Фото: РИА Новости

О дебюте Черникова и Кривцова

— Нормально. Они провели первые тренировки с нами. Понятно, что некоторые вещи новые. Уровень соперника влияет. Одно дело против Камеруна играть – другое против Кубы.

О трёх главных матчах для сборной России в 2023 году

— Матч года с точки зрения самоотдачи? Камерун. Топ-3? Иран, Камерун и Ирак или Куба.

О газоне на стадионе в Волгограде

— Было опасение за состояние газона. Но поле выдержало два тайма. Претензий быть не может.

Россия — Куба — 8:0 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О песне в свою честь

— Смутила ли меня песня в конце? Я считаю лишнее выделять кого-то. Валера, Вася, кто-то ещё. Акцентировать на этом внимание неправильно. Лучше акцентировать внимание на всей сборной. Знаю ли я ещё песни Афродиты? Я больше песен Афродиты не знаю.

Почему не поёт гимн России

— Не знаю. Все знают слова. Я тоже. Кто-то поёт, кто-то нет. Зато я «Валера-Валера» пою.