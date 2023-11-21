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Саутгейт — о ничьей с Северной Македонией: мы показали хорошую игру и отличный менталитет

Саутгейт — о ничьей с Северной Македонией: мы показали хорошую игру и отличный менталитет
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о минувшем матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с Северной Македонией (0:0).

«Я считаю, что игра получилась хорошей. Наш менталитет был превосходным. Мы играли здорово и полностью контролировали ход игры. Однако у нас возникли сложности из-за того, как они защищались, было нелегко отдать последнюю передачу, но всё равно считаю, что в игре было несколько отличных моментов», — приводит слова Саутгейта Evening Standard.

Напомним, после восьми матчей квалификации к Евро-2024 сборная Англии набрала 20 очков и заняла первое место в группе С, заранее обеспечив себе выход на этот турнир. В свою очередь, Северная Македония после восьми игр заработала восемь очков и расположилась на четвёртой строчке.

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