Черников: критика сборной России будет всегда. Надо выносить из этого пользу

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Александр Черников высказался по поводу критики национальной команды.

«После такой крупной победы критики сборной будет меньше? Я думаю, что всегда будет критика. После каждого матча — критики и самокритика. Это нормально. Реагирую спокойно. Стараюсь не читать прессу, но она в любом случае доходит. Надо спокойно относиться. И, возможно, из какой-то критики выносить пользу», — сказал Черников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Накануне, 20 ноября, сборная России разгромила национальную команду Кубы со счётом 8:0 на «Волгоград Арене». Голами отметились восемь разных футболистов: Обляков, Головин, Миранчук, Сильянов, Соболев, Пруцев, Кривцов и Мостовой.