«Его слова — вздор». Тренер «Монпелье» отреагировал на критику Анри насчёт уровня Лиги 1

Главный тренер «Монпелье» Мишель Дер Закарян отреагировал на слова бывшего нападающего сборной Франции Тьерри Анри, раскритиковавшего Лигу 1 за незрелищный и скучный футбол.

«Я не согласен с Тьерри Анри. Чего он добился? Чем он занимался в «Монако»? Анри работает в Федерации футбола Франции (FFF) и критикует французский футбол. Это вздор!

Легко критиковать лигу, когда ты тренер сборной Франции U21. Он выиграл два матча со счётом 4:0, но с кем они играли? Он не обыгрывал никого серьёзного. Если он выиграет со счётом 5:0 в матче с Испанией или Италией, я скажу, что он молодец», — приводит слова Дер Закаряна Sportskeeda.

Напомним, после 11 туров чемпионата Франции «Монпелье» набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.