Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Армения. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Скучная лига». Анри подверг критике уровень французского чемпионата по футболу

«Скучная лига». Анри подверг критике уровень французского чемпионата по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри раскритиковал уровень футбола во французской Лиге 1.

«Речь идёт даже не о том, что отсутствие голов делает чемпионат Франции скучным на текущий момент. Дело в том, что здесь нет действий, нет ударов в створ ворот», — приводит слова Анри Sportskeeda.

В последних 17 матчах французского чемпионата было забито 25 мячей, причём в девяти из этих игр команды забивали не более одного мяча. С момента начала нынешнего сезона Лиги 1 только двум командам удалось забить больше, чем 17 мячей в чемпионате («ПСЖ» — 29 голов и «Монако» — 25 голов).

Напомним, после 12 туров Лиги 1 первое место в турнирной таблице занимает «ПСЖ», набравший 27 очков. Следом за ним расположилась «Ницца», у которой в активе 26 баллов. На третьем месте идёт «Монако», заработавший 24 очка.

Материалы по теме
Анри — о результативности Мбаппе: некоторые даже на тренировках столько не забивают
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android