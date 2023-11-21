Юрий Жирков: когда играл в сборной России, брал с собой кальян на сборы

Бывший футболист «Челси», ЦСКА, «Зенита» и сборной России Юрий Жирков признался, что брал с собой кальян на сборы национальной команды. По словам Жиркова, тренеры не разрешали игрокам возить с собой кальян, но ему очень хотелось покурить. При этом Жирков отметил, что в ЦСКА и «Зените» не возил с собой кальян на сборы.

«Я обожаю кальяны? Ну так, иногда да. Когда играл в сборной России, иногда брал с собой кальян на сборы. Тренеры не разрешали, но приходилось брать, хотелось покурить кальян. В ЦСКА и «Зените» не возил его, только в сборной.

Кальян — плохо, конечно, для многих это как сигарета. Он вредит здоровью, но что-то одно вредное нужно себе позволять», — приводит слова Юрия Жиркова «РБ Спорт».